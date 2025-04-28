В Подмосковье построят жилой квартал «Пушкино Град»

В апреле 2025 года девелоперская компания получила свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика жилого квартала «Пушкино Град» в Пушкинском городском округе Подмосковья. Соответствующее распоряжение выдал Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Новая концепция отличается от первоначальной существенными колористическими, конструктивными и технологическими улучшениями.

Так, вместо популярного в сегменте «комфорт» плиточного вентилируемого фасада первые этажи и входные группы будут отделаны кирпичом с декоративными элементами — пилястрами и карнизами. Клинкерный кирпич украсит вентфасад на более высоких этажах.

Также изменились габариты окон — они стали выше и шире, что положительно скажется на инсоляции, и, как следствие, на настроении жителей. Эти изменения особенно заметны на верхних этажах, где высота потолка 5,2 метров позволяет организовать второй уровень.

Теперь авторская архитектура квартала выдержана в современном стиле: строгие тона фасадов — от темного к светлому, а также четкая геометрия зданий задают принцип нового урбанизма — смешение различных функций в пределах одного квартала.

«Все улучшения архитектурной концепции кратно повышают себестоимость строительства, однако мы приняли принципиальное решение сохранить цены на квартиры на прежнем уровне. Для нас крайне важно не идти на компромиссы с качеством и на деле показать высокие стандарты компании. Эстетичная архитектура — важный элемент благополучной городской среды, который должен соответствовать требованиям современных горожан. Поэтому в проекте используются уникальные для этой локации решения, такие как натуральный кирпич ручной формовки», — рассказал генеральный директор девелоперской компании, жилой комплекс «Пушкино Град» Георгий Лабинцев.

Жилой квартал «Пушкино Град» расположен на северо-востоке Московской области в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе, в черте города Пушкино. Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.