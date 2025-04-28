Змея упала в коктейль американки с потолка в ресторане

В США женщина пила коктейль в ресторане, как вдруг в ее бокал сверху упала настоящая змея. Американка завила, что ее это травмировало, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ABC 8News.

Инцидент произошел в мексиканском ресторане, расположенном в штате Вирджиния. Карлетта Эндрюс пришла в заведение вместе с супругом.

Парочка заказала ужин и коктейли. Когда женщина уже допивала свою «Маргариту» и наклонилась, чтобы сделать глоток, ее что-то сильно ударило по лбу.

Оказалось, что с потолка ресторана на стол с ужином супругов упала змея. Она приземлилась в бокал с коктейлем, а затем стала обвивать трубочку. Сотрудники заведения поспешили убрать змею: они пытались вытащить ее палкой. Рептилия не поддавалась, и тогда другой посетитель взял ее голыми руками и вынес на улицу.

Эндрюс заявила, что ее сильно шокировало и травмировало произошедшее. Владелец ресторана отметил, что змея, вероятно, попала внутрь через вентиляцию. При этом, по словам пострадавшей, он не принял никаких мер, чтобы подобное больше не повторялось.

Инспекторы несколько раз проверяли данное заведение и ранее выявляли нарушения, в том числе плесень, треснувшую напольную плитку и т. д.

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