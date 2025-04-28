TIRUS SKILLS: как в России готовят новое поколение металлургов

В рамках проекта ПИК «Перспектива» более 800 школьников обучились первой профессии, а студенты Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа (ВСАМК) осваивают специальности по программе «Профессионалитет». Недавно сотни будущих инженеров приняли участие в чемпионате профессионального мастерства TIRUS SKILLS, сообщает « ФедералПресс ».

Чемпионат организован ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» при поддержке благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова. В этом году соревнования установили рекорд по числу участников — 309 конкурсантов из 14 колледжей Свердловской области и школьники ПИК «Перспектива», образовательного кластера, входящего в структуру корпорации.

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина подчеркнула важность таких инициатив.

«Корпоративные чемпионаты — это мощный инструмент профориентации», — отметила она.

Чемпионат TIRUS SKILLS — часть комплексной работы корпорации по подготовке специалистов. С 2021 года профессионально-индустриальный кластер «Перспектива» помогает школьникам 14–18 лет определиться с карьерой. В 2022 году ВСАМК и ВСМПО-АВИСМА присоединились к программе «Профессионалитет», дающей студентам доступ к современному оборудованию и гарантированному трудоустройству.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА способствует укреплению кадрового резерва металлургической отрасли и повышению престижа рабочих профессий.

Генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Трифонов отметил, что чемпионат с каждым годом становится масштабнее. В категории «Студенты СПО Свердловской области» победителями стали студенты из ВСАМК и других техникумов.

В мае 2024 года ВСМПО-АВИСМА подписала соглашение с министерствами Свердловской области и образовательными учреждениями для развития кадрового потенциала и повышения престижа технических специальностей.