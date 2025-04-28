Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры, проведенные в Ватикане, приблизили возможность прекращения огня на Украине. Он отметил, что в ближайшие дни будет «усилено давление на Москву».

«В течение следующих восьми-десяти дней мы планируем увеличить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, так как часть ситуации зависит от Москвы. Нам необходимо сохранять единство», — сказал Макрон в интервью изданию Paris Match.

Он также добавил, что переговоры о прекращении огня могут состояться в Париже, однако для него важнее, чтобы встреча состоялась, независимо от места проведения.

«Я думаю, что убедил американцев в необходимости эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских согласиться на прекращение огня», — подчеркнул президент Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Макрона уйти перед тем, как начать диалог с Зеленским перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане.