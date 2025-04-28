Жесткие меры: как банки могут начать контролировать владельцев кредиток в РФ

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что в ближайшее время коммерческие банки могут ввести дополнительные меры по правилу использования кредитных карт: некоторые держатели кредиток используют их для создания краткосрочных депозитов, банки несут финансовые потери, сообщает АБН24 .

«Коммерческие банки уже зафиксировали наличие „бреши“ в условиях обслуживания кредитных карт. Их основное назначение должно быть оплата товаров и услуг, а не обналичивание или переводы», — пояснил эксперт.

По его словам, в этом случае на выданные в долг средства не начисляются проценты.

В ответ банки намерены начать снижать лимиты по кредиткам для таких клиентов, ограничивать или блокировать переводы с кредиток на вклады и иные счета и запрещать использование карт в небольших магазинах, внедрить более жесткие правила для снятия наличных.