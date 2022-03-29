РИАМО - 29 мар. Правительство Подмосковья в рамках госпрограммы по поддержке сельского хозяйства предоставило коломенской пчеловодной компании «Апимэн» земельный участок площадью 12,4 га, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Земля фермерам предоставляется для развития или создания фермерского хозяйства. Получить землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения аукциона можно фермерским хозяйствам, участвующим в госпрограмме», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.



Она отметила, что госпрограмма поддержки сельского хозяйства показывает свою эффективность и востребованность при реализации в Подмосковье.

Коломенская пчеловодная компания получила земельный участок в пользование на пять лет и сможет вести на нем сельскохозяйственные работы.