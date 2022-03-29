РИАМО - 29 мар. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что тех, кого призовут в армию весной, не будут направлять в горячие точки, сообщает kp.ru.

Кроме того, министр обороны России подчеркнул, что всех военнослужащих весеннего призыва 2021 года по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания.

Весной текущего года призвать на военную службу в РФ планируется 134,5 тыс. человек. Это меньше, чем в прошлом году.

По поручению Шойгу отправку призывников в войска начнут в третьей декаде мая. При этом сама призывная кампания стартует уже 1 апреля.

Ранее глава российского Минобороны рассказал об успешном выполнении задач первого этапа спецоперации РФ на Украине. По его словам, теперь можно сконцентрироваться на главной цели - освобождении Донбасса.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.