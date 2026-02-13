Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил 60 млрд долларов

Государственный внешний долг России по данным на 1 февраля 2026 года достиг 61,97 млрд долларов, что произошло впервые с 2006 года, сообщает РИА Новости .

На 1 января 2006 года внешний госдолг составлял 76,5 млрд долларов, а уже на 1 января 2007 года 52 млрд и далее не превышал отметку 60 млрд долларов.

Российский госдолг остается очень низким, заявил ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства рассказал о росте международных резервов ЦБ. Они составили 741,5 млрд долларов.

