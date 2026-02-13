Под удар ВСУ в запорожской Васильевке попала детская площадка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по детской площадке в запорожской Васильевке, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

По его словам, в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на улице Чекистов возле жилого дома, пострадал гражданский автомобиль. Кроме того, серьезные повреждения получила детская площадка.

При этом снаряд с таймером и детонатором упал там, где днем играют дети, отметил Балицкий.

Ранее российская система ПВО сбила 5 вражеских ракет большой дальности «Фламинго», 6 управляемых авиабомб и 8 снарядов РСЗО HIMARS американского производства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.