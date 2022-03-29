РИАМО - 29 мар. В 2022 году на территории Московской области на 30% снизилось число нарушений таксомоторных компаний и на 34% уменьшилось количество наложенных административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Для того чтобы пресечь различные нарушения в сфере работы такси, в Подмосковье прошло свыше 100 профилактических визитов в таксомоторные предприятия региона.

С помощью этих визитов удается повысить правовую грамотность работников таксопарка. Кроме того, такие мероприятия хорошо сказываются на предотвращении совершения административных правонарушений.

«Вследствие чего снизилось количество наложенных административных штрафов в сфере таксомоторных перевозок», - отметила начальник УРАТК Минтранса области Евгения Каретникова.

Во время визитов таксистам объясняют областные требования по работе в этой сфере. Например, следует знать, что машина такси должна быть белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу. Кроме того, все такси должны быть с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Нужно следовать и другим важным принципам работы.

Сейчас на территории Московской области продолжают свою деятельность свыше 93 тыс. автомобилей такси по выданным разрешениям.