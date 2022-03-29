РИАМО - 29 мар. В России 76% предприятий общественного питания и продуктовых ретейлеров предоставляют услуги по доставке еды и продуктов. Доля доставки в обороте растет, сообщила аналитик РАЭК Мария Сайкина.

«Среди наших респондентов — предприятий общественного питания, продуктовых ретейлов — уже 76% используют доставку, предоставляют возможность заказать продукты и еду», - рассказала Сайкина.

Она добавила, что при этом растет доля доставки в обороте. В среднем на компанию, активно развивающую доставку, приходится около 50% и более заказов. У крупных ресторанных сетей такое соотношение доходит до 80%.

Соотношение доставки и очных продаж для предприятий зависит от их расположения. Например, у ресторанов, предоставляющих услуги в курортных зонах, основным направлением останется работа в зале.