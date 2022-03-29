РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Холодную воду отключили во вторник в ряде домов подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 10:30 для проведения работ на водопроводе ХВС по адресу: Балашиха, ул. Зеленая, 28 перекрыта подача холодного водоснабжения. Под отключение попали многоквартирные жилые дома №№2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 30, 31 на ул. Зеленой, ЦТП.

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.

Кроме того, во вторник для проведения работ на водопроводных сетях в мкрн Купавна на ул. Горького, 1 требуется временное прекращение подачи ХВС.

Под отключение попали частные жилые дома мкрн Купавна на улицах: Суворова, Тургенева, Поселковая, Клубная, Лесная, Спортивная, Дружбы, Пушкина, Льва Толстого, Восточный пр-д, Центральный пр-д, Парковый пр-д, Западный пр-д, Садовая, Летняя, Депутатская, Горького, Ломоносова, Радио, Гоголя, Тенистая.