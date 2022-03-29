РИАМО - 29 мар. В 2021 году в столице были отреставрированы 22 захоронения с художественными надгробиями на Армянском, Ваганьковском, Пятницком, Введенском и Даниловском кладбищах, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В прошлом году была продолжена реставрация произведений монументального искусства, архитектурно-художественных надгробий и объектов исторического и воинского некрополя, которые имеют статус объектов культурного наследия.

Так, восстановили памятники Ивану Крылову в сквере у Патриарших прудов, героям Плевны в Ильинском сквере, участникам Московского декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Перовском парке и Нилу Филатову в сквере на Большой Пироговской улице.

В 2022 году планируется продолжить реставрацию 73 надгробий и часовни-усыпальницы на территории некрополя Донского монастыря и Донского кладбища, а также одного надгробия и часовни-усыпальницы на Введенском кладбище.