РИАМО - 29 мар. Власти Москвы предоставят 10 млрд рублей городскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Средства будут использованы для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству нежилой недвижимости в столице, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Постановление о выделении Фонду дополнительных средств подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ожидается, что за счет городской программы льготного кредитования инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов. Такая мера поддержки позволит сохранить деловую активность и рабочие места в строительной отрасли города, которая является одним из ключевых секторов столичной экономики.

Ранее правительство Москвы выделило 10 млрд рублей на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности. Таким образом, общий объем двух крупных программ льготного кредитования составит 20 млрд рублей. Это позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 млрд рублей кредитных ресурсов.

Реализация программ льготного кредитования является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.