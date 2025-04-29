29 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

29 апреля 2025 года отмечают Международный день танца, праздники Радоница и Арина — «урви берега». Также в эту дату английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.

Международный день танца

Каждый год 29 апреля во всех странах мира отмечают Международный день танца. Он был учрежден в 1982 году.

Дата выбрана не случайно. 29 апреля день рождения у балетмейстера из Франции Жана-Жоржа Новерра. Он считается «отцом современного балета».

Радоница

Каждый год Радоница выпадает на разные даты — на вторник второй недели после Пасхи. В 2025 году это 29 апреля.

Радоница — важный церковный праздник. В эту дату нужно сходить на могилу к умершим. На кладбище нужно привести в порядок могилу, поставить свечку и помолиться.

Праздник Арина — «урви Берега»

29 апреля 2025 года чествуют трех мучениц Солунских. Речь идет о сестрах Хионии, Агапии и Ирине.

Предание гласит, что они прятались в горах вместе с остальными христианками от преследований императора Диоклетиана. Но их все равно поймали и привели на суд.

Сестрам предложили отказаться от веры, однако они не пошли на этот шаг. Хионию и Агапию сожгли в первый день. Остальных христиан посадили в тюрьму, чтобы те одумались. Однако Ирина тоже не отреклась от веры. Затем мученицу казнили.

Считалось, что к Ирининому (Арининому) дню реки начинали входить в нормальные русла, оставляли размытые берега и овражки. Также считалось, что была опасность обрушения берегов, которые подмыты половодьем. В этот день важно заниматься рассадой, если есть свой участок. Также нужно белить стволы садовых деревьев.

Английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона

29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона. Мужчина был профессором Кембриджского университета.

Такое открытие Томсон сделал, когда изучал газовый разряд. Помимо этого, мужчине удалось определить заряд, в первый раз измерить отношение заряда электрона к массе, создать теорию движения электрона в магнитном и электрическом полях.

За свое открытие в 1906 году Томсон получил Нобелевскую премию по физике.

Именины

29 апреля именины у Галины, Василисы, Леонида, Ирины, Михаила, Ники, Павла и Тимофея.