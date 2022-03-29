РИАМО - 29 мар. Правительство Москвы приняло решение об упрощении правил изменения существенных условий государственных контрактов в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Это часть пакета мер по стабилизации экономики города в рамках санкций западных стран.

Оперативное изменение цены госконтрактов позволит подрядчикам адаптироваться к росту цен на стройматериалы и продолжить реализацию важных городских инфраструктурных проектов.

В частности, теперь отменены ограничения по сроку и числу возможных изменений. Ранее допускалось однократное изменение существенных условий контракта до 30 апреля 2022 года.

Кроме того, отныне разрешается вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 года. Ранее было до 1 июля 2021 года. При этом в течение текущего года разрешается вносить изменения в контракты, заключенные на срок менее одного года.

Власти Москвы также внесли изменения в формулы расчета новой цены контракта. Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты не подлежит индексации.