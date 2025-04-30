Трамп заявил, что заинтересован в мире между Россией и Украиной ради денег

Американский президент Дональд Трамп заявил, что заинтересован в прекращении украинского конфликта в том числе ради денег, сообщает RT .

По его словам, эта война не его, а бывшего президента США Джо Байдена, а он лишь пытается завершить ее.

«И я действительно завершаю ее — да, ради денег», — заявил Трамп в интервью журналисту Гленну Бэку.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский кризис скоро может подойти к концу. По его словам, конфликт находится на завершающем этапе.

Во время своего интервью журналу The Atlantic республиканец сказал, что миру предстоит наблюдать за развитием событий относительно урегулирования украинского кризиса «в течение примерно недели».