Трамп: конфликт на Украине находится на завершающем этапе

Американский лидер Дональд Трамп считает, что украинский кризис скоро может подойти к концу. По его словам, конфликт находится на завершающем этапе, сообщает ТАСС .

Во время своего интервью журналу The Atlantic республиканец сказал, что миру предстоит наблюдать за развитием событий относительно урегулирования украинского кризиса «в течение примерно недели».

«Мы находимся на завершающем этапе», — уточнил Трамп.

Американский лидер также заявил, что к конфликту на Украине привели решения прежнего президента США Джо Байдена. Трамп отметил, что не хочет «брать на себя ответственность за нее».

Также республиканец отметил, что «если бы все зависело» от него, то кризис мог бы и не начаться.

Ранее президент США не исключил, что может занять сторону Киева из-за действий России. По его словам, в урегулировании украинского кризиса остались «последние штрихи».