Сомнолог Кудинов объяснил, как побороть бессонницу и нормально засыпать

Основные проблемы со сном у большинства людей наступают из-за стресса и тревожности, каждый случай индивидуален, но есть общие правила, которые могут помочь, сообщил в беседе с корреспондентом РИАМО врач-сомнолог Павел Кудинов.

Проблемы со сном могут возникнуть по самым разным причинам. Это могут быть погода, атмосферное давление, стресс. В массе своей трудность связанна с режимом сна и бодрствования.

«Если у вас появляются проблемы со сном, то нужно решить, в какое время вы ложитесь и засыпаете. Это должно быть одно и тоже время, не важно, будни это или выходные. Это первое правило, которое помогает наладить сон, вне зависимости от перипетий вокруг вас», — поделился основным советом врач-сомнолог.

Он добавил, что нарушение сна зачастую связано со стрессом. Какая-то тревога не дает человеку покоя. Соответственно, все, что благотворно влияет на нервную систему, помогает проще уснуть. Самый простой и доступный всем способ – это прогулка перед сном. Необязательно идти в парк, достаточно минут 20-30 неторопливо походить у дома. Это поможет расслабиться перед сном.

Еще один из советов врача – принять душ перед сном. Холодный или горячий – индивидуальная тема. Можно выбрать, тот что подходит именно вам. Кроме того, очень важна комната, в которой вы спите, к ней тоже есть ряд правил для хорошего сна.

«В комнате должно быть темно, должна быть достаточная влажность и прохлада. Температура не должна быть выше 21 градуса. Если что, можно укрыться одеялом», — добавил Кудинов.

Еще один важный момент, по словам врача, — это счет овец и другие популярные способы уснуть, которые на самом деле не помогают.

«Дело в том, что сон наступает в состоянии покоя, то есть когда вы расслаблены. Если вы о чем-то думаете, на чем-то сосредоточены, то вы не уснете», — уточнил сомнолог.

Кудинов также отметил, что помогает уснуть магний. Но он не действует мгновенно, а обладает накопительным эффектом.