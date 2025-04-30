Россиянам объяснили, почему домашний шашлык безопаснее магазинного

Готовый маринованный шашлык кажется идеальным решением для пикника — открыл упаковку, нанизал на шампуры и жаришь. Это решение не всегда является безопасным для потребителей, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Многие уверены, что в готовый шашлык идет самое плохое мясо — жилистое, с обрезками или даже старое. Однако эксперты Роскачества проверили продукцию по 43 параметрам, включая свежесть, наличие антибиотиков и соответствие заявленному весу. Оказалось, что мясо нестарое (проверяли по уровню оксипролина), но идеальных образцов пока не нашли», — сказал доктор.

Он подчеркнул, что основная проблема — бактериальная обсемененность. В некоторых партиях мясо имело неприятный запах, что говорит о нарушении хранения. Вина не всегда лежит на производителе — температура могла быть нарушена при перевозке или в магазине. Поэтому важно проверять, чтобы шашлык хранился при плюс 4 градусах или ниже.

По словам Неронова, у магазинного шашлыка нужно проверять запах. Если чувствуется гнилостный или резкий химический оттенок (например, слишком много уксуса), лучше не брать.

Он рекомендовал смотреть на размер кусочков — оптимально 30–50 граммов, с отклонением не больше 25%. Так мясо равномерно прожарится. Еще следует искать категорию мяса — лучше А или Б (от 60% мышечной ткани). Важна и дата изготовления — чем свежее, тем лучше, а если шашлык лежит в магазине несколько дней, он мог испортиться.

«Главный плюс готового шашлыка — экономия времени. Но если мясо изначально было несвежим, маскировка специями и уксусом не спасет — при жарке неприятный вкус проявится. Домашний маринад дает полный контроль», — отметил врач.

Как уточнил специалист, при домашнем приготовлении можно выбрать свежую свинину (шейку или корейку), мясо должно быть упругим, без постороннего запаха. Также дома обычно используются натуральные специи — без консервантов и усилителей вкуса. А еще можно экспериментировать с рецептами — винный маринад, кефирный, с гранатовым соком.