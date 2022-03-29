РИАМО - 29 мар. За последние 11 лет в Москве были отреставрированы 1797 объектов культурного наследия. Работы были проведены за счет средств городского (43 памятника в 2021 г.) и федерального (54 объекта) бюджетов, частных инвесторов и меценатов (148 объектов – 60% от общего числа), сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В прошлом году в столице продолжили реализовывать крупнейшие в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Так, работы по реставрации прошли на 620 объектах, при этом на 249 объектах реставрацию закончили.

В целом за последние 11 лет в мегаполисе привели в порядок 1 797 объектов культурного наследия. При этом 43 памятника отреставрировали уже в этом году.

В прошлом году провели реставрацию на следующих объектах: гимназия им. И. и А. Медведниковых; 4 объекта усадьбы Репиных-Волконских-Мухановых Воронцово – Воронцовский парк; дом, в котором родились и до 1846 г. жили основатель Третьяковской галереи П.М. Третьяков и видный деятель московского городского самоуправления, коллекционер С.М. Третьяков, и другие объекты стариной архитектуры.

В этом году работы по реставрации будут продолжены. Сейчас в столице действуют 527 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Так, работы по реставрации сейчас проходят в «Воспитательном доме». Здание было возведено во второй половине XVIII века и находится в Китайгородском проезде. А еще работы идут в здании Московского императорского почтамта и телеграфа. Объект построен в ХVIII в. – начале ХХ в. и находится на Мясницкой улице.

Также в городе продолжается реализация программы по реставрации «1 рубль за кв. м». Она работает в Москве уже 10 лет. Благодаря действию этой программы в аренду передали 26 аварийных памятников архитектуры, отреставрировали 20 объектов.