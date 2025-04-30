Vietnam Airlines и израильская El Al возвращаются в Россию

Израильский перевозчик El Al приостановил полеты в Россию в декабре, но с 1 мая снова начнет летать из «Домодедово». Запланировано 7 рейсов в неделю — по понедельникам, вторникам и средам по одному в день, по четвергам и воскресеньям — по два. Лайнеры Boeing 737-900 рассчитаны на 175 пассажиров, они будут отправляться из Москвы в 14:50 и в 20:50.

Кроме того, с июня другая авиакомпания — Red Wings добавит маршрут Санкт-Петербург — Тель-Авив. Всего летом из России в Израиль будет 34 рейса в неделю. По словам полномочного министра Посольства Израиля в РФ Владимира Шкляра, авиасообщение между двумя странами выходит на допандемийный уровень.

В столицу Вьетнама Ханой из московского «Шереметьево» с 8 мая после трехлетнего перерыва можно будет отправиться на самолетах Vietnam Airlines. Рейсы запланированы два раза в неделю по вторникам и четвергам в 17:40.