РИАМО - 29 мар. Власти столицы не видят оснований для задержек программы реновации, заявил начальник управления реновации департамента строительства Москвы Александр Потехин.
«Сейчас никаких предпосылок к замедлению темпов строительства нет. Потому что доля импорта в строительство объектов не высока. Есть доля импорта комплектующих - это насосное оборудование и так далее. Темпы не будут снижаться», – заявил Потехин.
Он отметил, что бюджетное финансирование сохраняется, подрядчики готовы реализовывать программу.
«Ведутся переговоры по замене комплектующих <...>, а также по локализации и организации производств на территории России», – заключил Потехин.
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