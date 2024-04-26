В Рузском городском округе акция «Диктант Победы» прошла на 18 площадках

В Рузском городском округе на 18 площадках прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Она состоялась по инициативе партии «Единая Россия», передает пресс-служба партии.

В акции приняло участие более 840 жителей и гостей Рузского городского округа, в том числе глава округа, Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Николай Пархоменко, окружные депутаты и общественники, члены партии «Единая Россия», члены «Молодой гвардии Единой России», родственники участников СВО, сотрудники МЧС и просто жители Рузского городского округа.

Основная площадка была организована в музее Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в деревне Петрищево. Все участники после масштабного диктанта по истории смогли посетить экспозиции музея Зои Космодемьянской и временную выставку «Она и литература», которую по многочисленным просьбам жителей продлили до 2 июня.

«Являясь депутатом Совета депутатов Рузского городского округа, не участвовать в таких мероприятиях просто не могу. Потому как такое мероприятие — это важная веха в жизни нашей страны и всего мира. Люди должны помнить и знать, какой ценой достался мир нашей стране», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Бурмистенков.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.