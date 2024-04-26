В Дубне на набережной ограничили скорость передвижения электросамокатов до 15 км\ч

После обращения жительницы Дубны компания по прокату электросамокатов вместе с Госавтоинспекцией ограничила скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на набережной, сообщил корреспонденту РИАМО замначальника управления Госавтоинспекции по Московской области Владимир Севостьянов.

Он добавил, что женщина попросила ограничить скорость движения средств индивидуальной мобильности по местной набережной, где постоянно наблюдается большое скопление людей: там и катаются, и прогуливаются.

«Мы идем навстречу пешеходам. Ограничили скорость передвижения СИМов до 15 км в час», — добавил Севостьянов.

По его словам, количество электросамокатов, которые сдаются в аренду, увеличивается в разы.

«Если в прошлом году было всего 6 городов в Подмосковье, где работал кикшеринг, то сейчас их количество возросло в разы», — отметил он.

Предложений сейчас очень много, и люди активно пользуются новыми средствами мобильности.

«Конечно, они представляют опасность на дорогах, поэтому мы рекомендуем передвигаться на них по велодорожкам, по пешеходным дорожкам, либо в закрытых парках», — заключил он.

Кикшеринг — система краткосрочной аренды электросамокатов по аналогии с каршерингом и велошерингом. Кикшеринг может работать с привязкой к станциям проката или по системе «dockless», то есть бесстанционно. Последнее время набирает популярность бесстанционная система.