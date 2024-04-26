В Подмосковье доступны специальные программы обучения в вузах для детей с ОВЗ

Коломенский университет принял активное участие в едином региональном родительском собрании, организованном для родителей выпускников 11 классов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Мероприятие прошло в онлайн-формате и было посвящено теме «Выбор профессии — выбор будущего», сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

В ходе собрания к участникам обратилась заведующая отделом профессионального обучения, дополнительного профессионального и инклюзивного образования министерства образования Московской области Татьяна Измайлова. Она подчеркнула важность выбора профессии, которая будет соответствовать возможностям и интересам выпускников с ОВЗ.

Руководитель центра по инклюзивному профессиональному образованию подмосковного колледжа «Энергия» Римма Гринева представила презентацию о работе системы профобразования для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Она рассказала о специальных программах обучения, адаптированных учебных материалах и доступной среде, созданной в образовательных учреждениях для таких ребят.

Ответственный секретарь приемной комиссии ГСГУ Дмитрий Мартынов подробно разъяснил правила поступления по особой квоте для абитуриентов с ОВЗ. Он отметил, что в этом году приемная кампания начнется 20 июня.

Сотрудники ГСГУ продемонстрировали гостям работу оборудования ресурсного центра инклюзивного образования. Они показали, как студенты с ОВЗ могут использовать специализированные технические средства для обучения и развития.

Кроме того, участники собрания ознакомились с доступной средой университета. Им продемонстрировали пандусы, лифты и другие приспособления, которые созданы для обеспечения комфортного и безопасного пребывания студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Участники родительского собрания высоко оценили организацию мероприятия и полученную информацию. Они выразили благодарность организаторам за возможность узнать о возможностях профессионального образования для своих детей с ОВЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.