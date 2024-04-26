В Химках 1 мая проведут благотворительную акцию в поддержку животных из приютов

В парке «Эко-берег» в городском округе Химки 1 мая пройдет благотворительная акция по оказанию помощи животным из приютов. Для четвероногих питомцев можно принести корм, пеленки, игрушки или оказать любую другую помощь. Все гости мероприятия станут участниками бесплатного мастер-класса по созданию цветочных композиций. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Юные химчане смогут принести рисунок с изображением животных и получить памятный подарок.

«На занятии ребята смогут попробовать себя в роли флориста и создать свой уникальный букет. Принять участие в благотворительной акции может каждый. Приглашаю всех провести выходной день с пользой», — поделился лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Мастер-класс рекомендован для детей старше 6 лет. Присутствие родителей обязательно. Также на мероприятии будут волонтеры с питомцами из приюта. С ними можно будет не только погулять, но также и выбрать четвероногого друга для себя. Сбор участников — в парке «Эко-берег» со стороны улицы Совхозная 1 мая с 11:00 до 19:00.

Все собранные в рамках акции вещи, продукты будут в дальнейшем распределены волонтерами между приютами Химок.

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