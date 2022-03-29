РИАМО - 29 мар. Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в апреле в связи с продолжением строительных работ на станции Тимирязевская и в северном вестибюле станции Окружная, а также модернизацией объектов энергообеспечения на участке Каналстрой - Вербилки, сообщает пресс-служба МЖД.

В рамках проведения работ ночные технологические перерывы назначены на участке Бескудниково - Москва - Бутырская, что отразится на расписании некоторых поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые выведут из расписания, у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия в конечный пункт.

На участке Каналстрой - Вербилки с 1 по 29 апреля, за исключением выходных дней, пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. Технологические перерывы назначены в дневное время с 10:30 до 14:25, когда пассажиропоток минимален. В связи с этим некоторые пригородные поезда проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек выведут из расписания.

МЖД рекомендует пассажирам ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».