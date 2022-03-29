РИАМО - 29 мар. Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение об утверждении членов нового состава Общественной палаты Москвы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.

Общественная палата Москвы формируется каждые 3 года. Срок полномочий текущего третьего созыва истекает в апреле 2022 года.

Ранее профильная комиссия рекомендовала Мосгордуме рассмотреть 15 кандидатур в новый состав Общественной палаты города Москвы. В состав ОП Москвы всего входит 45 человек.

В новый состав, согласно распоряжению мэра, вошли Виктор Блажеев, Норайар Блудян, Константин Горяинов, Иван Демидов, Татьяна Кривенко, Сергей Куликов, Мария Лазутова, Марьяна Лысенко, Денис Проценко, Константин Ремчуков, Вычеслав Сивко, Софья Троценко, Арина Шарапова, Михаил Швыдкой, Александр Щипков.