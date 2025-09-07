Россияне могут получить визу в США только в Варшаве или Астане

США разрешили жителям России получать визы только в Астане и Варшаве

Власти Соединенных Штатов внесли изменения в правила для всех, кто подает заявление на неиммиграционные визы и записывается на собеседование, сообщается на сайте американского Госдепа.

«Заявители на неиммиграционные визы США (NIV) должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания», — сказано в сообщении.

До этого подать заявление на американскую визу такого типа и пройти собеседование можно было в любой стране.

Россияне теперь могут подать заявление на визу в Астане и Варшаве, так как Вашингтон не проводит регулярные иммиграционно-визовые операции в РФ. Аналогичные условия действуют для граждан 16 других стран, в том числе белорусов и украинцев.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ тоже введет безвизовый режим с Китаем. С 15 сентября правительство Китая вводит безвизовый режим для граждан РФ.