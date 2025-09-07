«Кровавая Луна» или полное лунное затмение уже началось

Россияне наблюдают за полным лунным затмением
Фото - © РИА Новости

Жители большинства регионов России могут наблюдать за полным Лунным затмением. Это зрелищное явление называют «кровавой Луной», сообщает SHOT.

В воскресенье его будет хорошо видно от Дальнего Востока до Калининграда. На опубликованных кадрах из Ярославля видно, как «кровавая Луна» постепенно скрывается в темноте, так как сегодня Земля полностью закроет спутник от Солнца.

Полное затмение, при котором Луна полностью погрузится в тень, продлится 1 час 23 минуты. Это явление можно наблюдать с 20:30 до 21:53 по московскому времени. При этом для наблюдения за затмением не потребуется оборудование — достаточно выйти на улицу при ясном небе.

Лунное затмение — это уникальное астрономическое явление, которое можно увидеть только несколько раз в год. Часто наблюдениям мешают облака, но в воскресенье их будет мало.