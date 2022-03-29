РИАМО - 29 мар. В столицу и Подмосковье под влиянием атлантического циклона вернулась зима. За первую неделю апреля может выпасть больше снега, чем за любую другую этой весной, сообщается на сайте «Метеоновости».

После снегопада 28 марта сугробы в регионе снова подросли. И в ближайшее время ожидается новый снежный залп.

С 31 марта погоду в регионе будет определять южный циклон. Он более насыщен влагой и богат на осадки. До 3 апреля Москву и область накроют снегопады. За этот период может выпасть до 20-25 мм осадков.

К 5 апреля высота сугробов может превысить 30 см, что в 2,5 раза превышает норму. Тем не менее снег еще успеет растаять. В 2002, 2012 и 2013 годах, когда высота сугробов 5 апреля превышала 30 см, снег растаял к середине месяца.