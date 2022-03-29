РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. В магазине «Дикси» в здании №61 на улице 8 Марта в Люберцах есть все продукты первой необходимости, сообщил корреспонденту портала «РИАМО в Люберцах» замглавы администрации муниципалитета Александр Семенов.

Во вторник депутат Мособлдумы Игорь Коханый и депутат местного совета Вячеслав Калинин провели мониторинг цен и наличия продуктов в магазинах округа. Всего в мониторинге участвуют порядка 160 магазинов.

«Мы людям разъясняем, что в большей степени социально значимые товары всегда присутствуют на полках. <...> Мы понимаем, что сейчас есть давление санкционных мероприятий на нашу страну, поэтому есть инфляционные текущие подорожания, но такого резкого скачка нет. Некоторые люди обращают внимание на подорожание сахара, либо его отсутствие», - отметил Александр Семенов.

Он признал, что логистическая цепочка достаточно хорошо не настроена, но сахар на складах всегда бывает, и его подвозят в течение дня или на следующий день. Дешевые виды сахара, по словам Семенова, разбирают очень быстро.

«Некоторые сети приняли такие меры, как ограничение в одни руки. Я хочу жителей убедить, что впрок закупаться не надо», - сказал Семенов.

Также депутаты и представители администрации проверили наличие товаров и на полках в сети «Магнит Косметик».

«Ситуация спокойная, в наличии есть все, потому что здесь представлены даже корма для животных, где импортная составляющая достаточно высокая. Но тем не менее все есть в наличии, и цены не поднимались», - уточнил Коханый.

Он отметил, что жители могут обращаться по вопросам роста цен или отсутствия товаров в магазинах к местным депутатам, депутатам Мособлдумы, администрации и партии «Единая Россия».