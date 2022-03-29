РИАМО - 29 мар. Сообщение об угрозе взрыва самолета, выполняющего рейс Ереван – Москва, поступило в аэропорт Шереметьево от анонимного источника, сообщает РИА Новости.

«На электронную почту аэропорта «Шереметьево» поступило анонимное сообщение с угрозой минирования рейса Ереван – Москва», - рассказал собеседник агентства.

Силовики готовятся встретить и проверить воздушное судно после его посадки в аэропорту Шереметьево. Сейчас самолет находится в воздухе.