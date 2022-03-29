РИАМО - 29 мар. Проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии подземки готова почти на 40%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Стартовавший в середине января 6-метровый тоннелепроходческий щит «Роза» уже прошел более 385 м километрового тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково» нового участка Солнцевской ветки», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что перегон «Пыхтино – Внуково» также включает метромост длиной 460 м. Он станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что общестроительная готовность метромоста через реку Ликова сейчас составляет 82%.

Уже закончились работы по укладке виброгасящих защитных матов и балластного слоя из щебня. В данный момент специалисты готовятся к работам по монтажу металлоконструкций покрытия моста и укладке верхнего строения пути.

Ранее была завершена проходка 2-х перегонных тоннелей между «Пыхтино» и «Рассказовкой» протяженностью свыше 2 км.

«Сейчас в монтажной камере за метромостом идет сборка тоннелепроходческого комплекса «Наталья». В начале марта он завершил проходку в сторону «Рассказовки». Его монтаж выполнен на три четверти: в котлован опущен ротор щита, собрана его головная часть, а также 4 технологические телеги, барокамера и рама эректора», – пояснил Кравцов.

Открытие нового участка Солнцевской ветки метро улучшит транспортную доступность Троицкого и Новомосковского округов столицы. При этом Внуково станет первым в стране аэропортом с собственной станцией метро.