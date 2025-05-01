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Зеленский: Киев готов к полному и безусловному прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что власти страны готовы к полному и безусловному прекращению огня на длительный период, сообщает RT .

Он отметил, что данное прекращение огня должно стать первым шагом на пути к мирному разрешению конфликта.

При этом ВСУ и дальше продолжают бить по российским гражданским объектам. 1 мая атакован рынок в Алешках Херсонской области. В результате нападения погибли и пострадали мирные жители.

Также ранее Зеленский намекнул на возможность ударов по Москве 9 мая.

«Сейчас они (в РФ — ред.) переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — отметил украинский лидер.