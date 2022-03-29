РИАМО - 29 мар. В МИД РФ во вторник были вызваны три посла прибалтийских стран. Это связано с решением выслать дипломатов из страны, сообщает ТАСС.

«К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», - рассказал источник агентства.

О решении выслать троих российских дипломатов 18 марта объявила Эстония. Представителей РФ обвинили в подрыве госбезопасности и пропагандистской работе. Им дали 72 часа на то, чтобы уехать с территории Эстонии. Также поступили власти Латвии и Литвы.

В тот же день МИД Болгарии дал 72 часа на выезд из страны 10 дипломатам РФ. А Европарламент запретил госслужащим и дипломатам России посещать свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге.

Все эти решения обусловлены реакцией стран на проведение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.