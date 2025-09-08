сегодня в 18:05

Посол Матернова заявила о прилете баллистической ракеты в правительство Украины

Баллистическая ракета «Искандер» поразила здание правительства Украины и уничтожила несколько этажей, утверждает посол ЕС в Киеве Катарина Матернова в Facebook*. По ее словам, объект «не превратился в руины» только из-за того, что боеприпас «неполностью» взорвался.

Вспыхнувший пожар удалось локализовать на трех этажах, написала политик. Матернова добавила, что до дипломатов также дошли сообщения о «серьезных повреждениях» на трех украинских электростанциях.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 7 сентября в здание украинского правительства якобы влетел беспилотник «Герань». Позже журналисты утверждали, что в кабмин попал не дрон, а ракета, боевая часть которой не взорвалась.

