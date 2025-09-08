Под Нижним Новгородом подростки 3 дня насиловали пенсионерку и ломали ей кости

В соцсетях появились подробности чудовищной истории: живущие в поселке Тимирязев Нижегородской области подростки 3 дня насиловали, ломали кости и обваливали в перьях одинокую и нищую 63-летнюю пенсионерку, сообщает kp.ru .

«Состояние у нее было ужасное. Она была буквально вся черная, на теле не осталось живого места. Когда ее грузили в машину, даже глаза не открывались», — рассказала соседка пострадавшей.

По ее словам, женщина прожила в поселке всю жизнь, любила выпить и просила милостыню. Самой младшей участнице жестокой расправы всего 8 лет.

Кроме того, пенсионерка последние несколько лет не общалась с родной дочерью, но с ней проживали двое посторонних — мужчина и женщина. Они к женщине относились плохо: отбирали деньги, могли выгнать из дома. Соседи вызывали полицию и старались ей помогать.

Сейчас пожилая женщина находится в больнице, но о ее состоянии мало что известно.