Сбер помогает лидерам социальной индустрии в цифровизации их сервисов и продуктов

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Фонд поддержки социальных проектов (создан Агентством стратегических инициатив) запустили второй сезон федерального конкурса «Лидеры социальной индустрии» для социально ориентированных организаций и социальных предпринимателей в статусе НКО, которые решают социальные проблемы граждан и общества и разрабатывают идеи цифровых сервисов, чтобы повысить эффективность своей работы.

На конкурс принимаются идеи проектов и сервисов в формате онлайн-платформ, мобильных приложений для мониторинга и решений на основе искусственного интеллекта с использованием геолокации, виртуальной и дополненной реальности, чат-ботов и голосовых ассистентов, а также для автоматизации рутинных задач. Организации могут работать в сферах поддержки социально уязвимых категорий граждан, трудоустройства, обучения, социально-медицинских услуг, создания доступной среды и других.

10 победителей конкурса получат в подарок обучение по программе СберУниверситета «Цифровая трансформация бизнеса», где смогут разработать свои цифровые проекты вместе с ведущими экспертами по цифровизации. Тройка лучших по итогам обучения получит возможность запустить свои проекты при поддержке экспертов Сбера по цифровому бизнесу.

«Цифровизация для нас — это про заботу о человеке. Мы видим, как новые решения делают социальную помощь доступнее и ближе к тем, кому она нужна. Первый запуск конкурса в 2024 году показал, насколько он востребован: мы получили проекты из разных регионов и самых разных сфер — от экологии до медицины. Конкурс „Лидеры социальной индустрии“ — наш способ поддержать тех, кто меняет жизнь людей к лучшему. Для нас это яркий пример того, как „Колибри“ соединяет технологии и социальную миссию, а социальным предпринимателям помогает выйти на новый уровень и охватить больше людей», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета благотворительной программы «Колибри» Анатолий Попов.

Миссия программы «Колибри» — делать цифровые технологии доступными и полезными для каждого. Ее вдохновителем стал старший вице-президент Сбербанка Николай Васев. Созданный в память о нем, конкурс продолжает его идеи и ценности, направленные на улучшение жизни миллионов людей.

Заявки на участие принимаются до 26 сентября. Подать заявку.