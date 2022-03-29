РИАМО - 29 мар. В России за минувшие сутки зафиксировали 19 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев составило 17 803 503, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в стране вылечились от коронавируса 47 229 человек. Умерли 339 пациентов с подтвержденным Covid-19.

С начала пандемии заболевание побороли уже 16 737 206 россиян. Жертвами инфекции в стране стали 368 025 человек.

В России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Привиться можно бесплатно одной из доступных отечественных вакцин.

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