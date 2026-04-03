Несколько взрывов раздалось над Курском при атаке БПЛА

В Курске жители услышали несколько взрывов. Над городом система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает SHOT .

По словам очевидцев, сначала они услышали один взрыв, после чего на окраине Курска раздалось еще несколько громких звуков. Также был слышен звук мотора в небе, сопровождавшийся яркими вспышками.

Местные жители утверждают, что ПВО сбивает вражеские дроны.

На данный момент официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.