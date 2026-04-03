Несколько взрывов раздалось над Курском при атаке БПЛА
В Курске жители услышали несколько взрывов. Над городом система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает SHOT.
По словам очевидцев, сначала они услышали один взрыв, после чего на окраине Курска раздалось еще несколько громких звуков. Также был слышен звук мотора в небе, сопровождавшийся яркими вспышками.
Местные жители утверждают, что ПВО сбивает вражеские дроны.
На данный момент официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.
