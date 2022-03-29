РИАМО - 29 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 708 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе зарегистрировали 2 737 501 случай инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в Москве госпитализировали 199 человек с коронавирусом, это на 27,1% больше, чем накануне (145).

Столичные врачи помогли выздороветь еще 1333 пациентам с подтвержденным диагнозом Covid-19. Спасти не удалось 23 Covid-пациента.

За весь период пандемии инфекцию смогли побороть 2 542 802 москвича, жертвами коронавируса стали 42 653 человека.

Единственным способом защиты от тяжелых последствий опасной инфекции остается вакцинация. Необходимо своевременно ставить прививки и следить за состоянием своего иммунитета.

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