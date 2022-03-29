РИАМО - 29 мар. Российская система образования должна отказаться от западных стандартов и переориентировать обучение на детей, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Надо отказываться от западных стандартов образования, надо выходить из всех западных систем, надо заканчивать заигрывать с рейтингами PISA (Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment) и другими», - заявила Мишонова в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что это особенно актуально на фоне сложившейся геополитической обстановки, когда многие западные страны настроены враждебно по отношению к России.

«Мы не можем ориентироваться на страны, проявившие к нам не то что недружественность, а враждебность. И это точно повод задуматься над тем, чему мы учим своих детей», - сказала Мишонова.

Детский омбудсмен отметила, что сейчас школы ориентированы на рейтинги и успеваемость, а не на самих детей и их будущее.