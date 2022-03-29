РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 мар. Фармацевтическая компания «Валента Фарм», расположенная в Щелкове, получила регистрационное удостоверение на инновационный отечественный препарат Атериксен®, который будет производиться в России и применяться в упреждающей противовоспалительной терапии при коронавирусной инфекции, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Соответствующее регистрационное удостоверение было выдано министерством здравоохранения РФ 28 февраля.

«Исследование препарата Атериксен® показало, что его применение на 80% снижает число госпитализаций у амбулаторных пациентов с COVID-19. Данную молекулу изучали в шести клинических исследованиях с участием более 500 человек. Полученные результаты выявили, что Атериксен® показывает хорошие результаты в отношении нормализации температуры тела больных, их пульса и потребности в кислородной поддержке, снижает долю пациентов, у которых развивается ухудшение состояния», - сказал кандидат химических наук, глава компании «Фарминтерпрайсез» — резидента центра «Сколково» Владимир Небольсин.



«Валента Фарм» ведет активные исследования в области терапии коронавирусной инфекции. Ранее компания объявила о старте III фазы клинического исследования эффективности и безопасности препарата Ингавирин® у пациентов с COVID-19.

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