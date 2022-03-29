РИАМО - 29 мар. В столичных парках можно найти беговые маршруты на любой вкус. Кроме того, по субботам в 09:00 в парках проходят беговые старты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Начать утро субботы с пробежки можно в музее-заповеднике «Царицыно» и в сквере по Олонецкому проезду. Пробежаться по местности со сложным рельефом можно в ландшафтном парке «Митино».

Забеги в парке «Кузьминки» начинаются на площади перед главной сценой. В парке «Северное Тушино» маршрут проходит по круговой трассе.

Кроме того, сходить на пробежку можно в Парк Горького, «Фили», «Ходынское поле», Таганский парк.

Также в столичных парках и усадьбах стартовал очередной сезон экологических забегов «Культурный плоггинг», на которых спорт совмещают с уборкой территории.