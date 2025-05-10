Западные лидеры совершат внезапный визит в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в сопровождении польского лидера Дональда Туска прибыли в Киев для экстренных переговоров с Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство DPA, ключевой темой встречи станет обсуждение мирной инициативы президента США Дональда Трампа, предложившего 30-дневное перемирие как основу для переговоров.

Визит был организован в спешном порядке — перед отправлением в Киев лидеры провели консультации в приграничном польском аэропорту. Примечательно, что Мерц предварительно согласовал позицию с Трампом во время телефонного разговора накануне.

Этот демарш европейских лидеров происходит на фоне растущего давления на Украину с требованием начать мирные переговоры и отражает обеспокоенность приближающейся сменой администрации в Вашингтоне. Особое внимание вызывает тот факт, что европейцы, традиционно занимавшие жёсткую позицию, теперь публично поддерживают инициативу Трампа, что может свидетельствовать о подготовке почвы для компромиссного сценария урегулирования конфликта.

Эксперты отмечают, что состав делегации (без представителей действующей американской администрации) подчёркивает стремление Европы сохранить самостоятельную роль в мирном процессе, но с учётом новой политической реальности, которая может сложиться после ноябрьских выборов в США.