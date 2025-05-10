На Аллее Славы в Луховицах появился «Сад Памяти»

На территории прогулочной зоны у Аллеи Славы участники события высадили молодые деревья – 9 лип и каштан. Эти растения станут живым памятником героям Великой Отечественной войны.

«Каждое посаженное дерево олицетворяет связь между поколениями. Такие акции помогают сохранить для будущих поколений память о подвиге предков», – сказал глава округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

По его словам, деревья высажены с соблюдением агротехнических норм. За «Садом Памяти» будет организован уход, чтобы это место вскоре стало символичной частью Аллеи Славы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.