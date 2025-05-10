Старший брат первого американского понтифика раскрыл эпизод их детства

Будущего Папу Льва XIV в детстве дразнили за любовь к религии

В преддверии интронизации Льва XIV его старший брат Луи Прево рассказал The New York Times о необычном детстве нового главы Католической церкви.

В то время как другие дети играли в ковбоев, маленький Роберт Фрэнсис Прево предпочитал устраивать импровизированные мессы, за что получал свою порцию поддразниваний от братьев.

«Мы часто дразнили его: „Ля-ля-ля, ты будешь Папой римским“ — и вот теперь это стало реальностью», — поделился Луи Прево, бывший морской пехотинец, чей жизненный путь так разительно отличается от пацифистских взглядов младшего брата.

18 мая на площади Святого Петра состоится историческая церемония интронизации первого в истории американского понтифика, избранного уже на четвертый день конклава. Ватикан ожидает рекордного наплыва гостей, привлеченных уникальным статусом нового Папы и перспективой продолжения реформ Франциска.

«Он сделает потрясающую работу», — с гордостью заключил брат понтифика, чьи детские шутки неожиданно обрели сакральный смысл. Для 1.3 миллиарда католиков мира это назначение знаменует начало новой эры в истории Церкви.