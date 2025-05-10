60 тысяч фанатов вызвали сейсмическую активность во время хита Enter Sandman

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Американская рок-группа Metallica устроила не только музыкальный, но и геологический феномен во время концерта в Блэксберге (Вирджиния), сообщает Lenta.ru .

Как сообщает Fox Weather, синхронные прыжки 60 тысяч зрителей на стадионе Lane Stadium вызвали подземные толчки, зафиксированные сейсмографами.

Сейсмическая активность достигла пика во время исполнения культового интро к песне Enter Sandman. Толчки зарегистрировала обсерватория Virginia Tech (VTSO) на расстоянии 1.5 км от эпицентра.

Директор VTSO Мартин Чепмен подтвердил прямую связь между активностью публики и показаниями приборов

Этот случай стал наглядной демонстрацией физической энергии массовых мероприятий. Ранее подобные «концертные землетрясения» фиксировались во время выступлений The Grateful Dead (1995) и Taylor Swift (2023), но показатели Metallica оказались особенно впечатляющими.