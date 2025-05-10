60 тысяч фанатов вызвали сейсмическую активность во время хита Enter Sandman
Американская рок-группа Metallica устроила не только музыкальный, но и геологический феномен во время концерта в Блэксберге (Вирджиния), сообщает Lenta.ru.
Как сообщает Fox Weather, синхронные прыжки 60 тысяч зрителей на стадионе Lane Stadium вызвали подземные толчки, зафиксированные сейсмографами.
Сейсмическая активность достигла пика во время исполнения культового интро к песне Enter Sandman. Толчки зарегистрировала обсерватория Virginia Tech (VTSO) на расстоянии 1.5 км от эпицентра.
Директор VTSO Мартин Чепмен подтвердил прямую связь между активностью публики и показаниями приборов
Этот случай стал наглядной демонстрацией физической энергии массовых мероприятий. Ранее подобные «концертные землетрясения» фиксировались во время выступлений The Grateful Dead (1995) и Taylor Swift (2023), но показатели Metallica оказались особенно впечатляющими.